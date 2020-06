Houbařka se domů vrátila s minou, pyrotechnici uzavřeli část vesnice!

Nečekaný úlovek si přinesla z lesa třináctiletá houbařka ze Strakonicka. Zalíbil se jí tam předmět, z něhož se ale pak vyklubala dělostřelecká mina z druhé světové války. Pochlubila se staršímu bratrovi a ten udělal přesně to, co měl. Zavolal policii. Část vesnice kvůli tomu musela být uzavřena.

"My jsme šli na místo, kde jsme našli houby a tam to bylo vyřádkované, tak jsme to přitáhli domů no," popsala nálezkyně. Že se dívenka vrátí z hub s takovým úlovkem, nikdo nečekal. Dělostřeleckou minu z druhé světové války nechali sourozenci ležet před domem a zavolali policii.

"Pyrotechnik určil, že se jedná o dělostřeleckou minu ráže 8 cm," přiblížila mluvčí policie Jaromíra Nováková. Podle pyrotechniků byla mina stále funkční. Při výbuchu by se střepiny rozletěly do vzdálenosti až půl kilometru.

Dívenka následně policisty zavedla na místo, kde dělostřeleckou minu objevila. Pyrotechnici teď procházejí les, kde dívka munici našla. Zajistili další tři bomby. Místo prý za druhé světové války sloužilo k likvidaci munice.

Není tak vyloučeno, že se v lese nachází i další munice. Z toho důvodu nechtějí policisté přesné místo nálezu uvádět. "Upozorňujeme občany,aby v takových případech prostor zajistili, nesahali na předměty, nikam je nepřenášeli," doplnila Nováková. Stejně tak by hledači kovů neměli nechávat munici volně odloženou v lese.