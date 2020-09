Houbařská sezóna nekončí! Podle mykologů nás čeká vrchol podzimu

Dobrá zpráva pro všechny houbaře. Podle mykologů sezóna ještě nekončí a těšit se můžeme na pravý vrchol podzimu! Do dvou týdnů bychom tak v lesích mohli nalézt pořádnou nadílku a odcházet domů s plnými košíky.

Mykologové se shodují, že houby stále ještě rostou a díky vydatným dešťům, které zasáhly Česko, by se situace mohla ještě zlepšit. Například mykolog Libor Tmej TN.cz potvrdil, že v Pardubickém kraji lidé houby mohou stále nasbírat.



"Hub roste spousta, bohužel kvůli vydatným dešťům nejsou úplně ve formě a nevypadají hezky,“ řekl Tmej. V lesích se začínají čím dál častěji objevovat podzimní houby jako například ryzce, čirůvky nebo pýchavky. I nadále však houbaři mohou natrefit na některé druhy hřibů, růžovky nebo bedly.



Podle odborníků by však lidé měli být při sbírání podzimních druhů hub opatrní. Do košíků by tak měli dávat pouze houby, které dobře znají a ví, že jsou jedlé. "V takových případech je důležité, aby byl člověk zkušený houbař,“ řekl mykolog Libor Hejl.



Také Hejl redakci TN.cz potvrdil, že v jižních Čechách houby jsou a lidé tak budou moci ještě vyrazit. "Houbařská sezóna rozhodně ještě nekončí. Navíc se dle mého názoru jedná o jednu z nejlepších na výskyt hřibů smrkových za posledních deset let,“ raduje se Hejl.



Největší obavu však mají odborníci z nadcházejícího počasí. Pokud by udeřily mrazy, houby by mohly umrznout.

