Houbové žně v Česku, hřiby rostou jako šílené! Tipy odborníka, kam zajít

Houbařská velmoc Česko je opět obsypaná houbami všeho druhu. Nejvíc se ale daří hříbkům. Po několika týdnech, kdy byly vysbírané, opět začínají žně, potvrdil TN.cz mykolog Libor Tmej. Vyrazit do lesa se v příštích dnech opravdu vyplatí. Letos jde zřejmě o poslední šanci vrátit se z něj s plnými košíky. Na kterých místech budete mít největší šanci?

Houbaři mají o víkendu jedinečnou šanci donést si z lesa plné košíky hub. Roste jich hodně a skoro všude. Česko zažívá doslova hříbkový masakr. Lidé je z lesů nestačí ani odnášet.

Na fotkách, které redakci TN.cz poslali čtenáři, není výjimkou ani do okraj plný koš na prádlo. K němu se šťastlivcům podařilo nasbírat pět dalších přetékajících košiků. Je téměř nemožné vrátit se z procházky s nepořízenou.

Podle mykologa Libora Tmeje porostou houby ještě několik dní. "Česko má teď ideální podmínky ke sběru hub, zase po několika týdnech začaly růst ve velkém. Takovým stěžejním druhem je momentálně hřib smrkový," uvedl.

Není to ale jediná houba, na kterou teď v lese natrefíte. "Rostou pochopitelně i jiné hřibovité houby, například suchohřiby, klouzci, kozáci, křemenáče. Dalo by se říct, že roste všechno, ale hřib smrkový skutečně dominuje," pokračoval.

Tmej je přesvědčen, že houby nasbíráte až na několik málo výjimek na celém území Česka. "Slabší to je na Lounsku, Žatecku nebo Rakovincku. Tam je to ale dlouhodobější jev. Srážek je tam vždy celkově méně a odráži se to na slabším růstu hub," vysvětlil. Houbám se podle něj daří jak na pohořích, tak ve vnitřních lesech.

Podle webu nahouby.cz se dá nejvíc hub nasbírat ve Středočeském kraji. V závěsu je Jihomoravský, Plzeňský nebo Ústecký kraj. Naopak méně rostou v Praze a jejím okolí a Libereckém kraji.

