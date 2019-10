Ve vlaku Českých drah rostou houby! "Brzy je sklidíme," píše společnost

"Chtěla bych se zeptat, co to teď začaly České dráhy pěstovat za putovní houby ve vozech?" napsala na facebooku jedna z cestujících, která na trase Břeclav - Znojmo narazila ve vlaku na opravdu neobvyklé pasažéry. V rohu jednoho vagonu se "krčilo" hned pět hub.

Fotografie, které sdílela v houbařské skupině, upoutaly pozornost a pobavily mnoho lidí. Není proto divu, že se začaly bleskově šířit sociálními sítěmi. Příspěvek neunikl ani samotným Českým dráhám, které se nenechaly vyvést z míry a zareagovaly s humorem.

"Sakra, a my chtěli připravovanou novou houbovou nabídku v našich jídelních vozech utajit až do poslední chvíle!" napsaly České dráhy. "Ale vážně, podle fotografie se jedná o stařičký přípojný vůz Btx. Poslední kousky těchto vozů chystáme sklidit z kolejí v co nejbližší době. Takže to bude i s houbami," dodaly.

Reakce dopravce lidi pobavila, někteří se dokonce naladili na stejnou vlnu. "Jak jsou schované v rohu! Doufám, že nejely načerno," napsala jedna z diskutujících. "Kdyby si pořídily místenky, nemusely stát na jedné noze," podotkly České dráhy.