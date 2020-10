Rostou! Hub je dost, místo hřibů ale najdete žampiony a bedly

I když hřibovitých hub by člověk okem pohledal, naopak ve velkém začínají růst žampiony. “Abnormálně vyrůstají v přírodě, ale i ve městech a parcích různé druhy žampionů neboli pečárek,“ říká mykoložka Tereza Tejklová. Podle ní ale důležité umět odlišit žampion od jedovaté pečárky zápašné. “Po poškrabání klobouku se jedovatá houba barví do žluta a zároveň nepříjemně smrdí po desinfekci. Ty jedlé pečárky nežloutnou tak rychle a zároveň mají příjemnou vůni připomínající anýz.“

Hub teď příliš mnoho není, vrchol sezony je už totiž za námi. Podle mykologů je teď houbová přestávka. “V hornatých oblastech je slabší růst než v nížinách,“ uvedl mykolog z Liberecka Zdeněk Pelda. Zároveň doufá, že houby ještě předvedou na konci října podzimní vlnu, tak jak to bylo třeba minulý rok.

Když už lidé najdou nějaký hříbek, jsou to spíše drobnější druhy, takzvané suchohřiby, nebo kozáci. Hřibů hnědých a smrkových je málo. Rovněž se dají najít třeba lišky a houby typické pro toto roční období jako václavka, čirůvka fialová, hlíva ústřičná či penízovka sametonohá.

Obecně za nižší výskyt hub mohou chladná rána a poměrně silný vítr, ovšem předpovědi počasí dávají houbaři ještě naději. “Upršené počasí z posledních dní je ideální. Na konci října přijde oteplení, takže naděje ještě na růst hub je. Jediným problémem by bylo, kdyby klesly teploty, to by růst hub zastavilo,“ řekla pro TN.cz mykoložka Tejklová.

Nedá se říci, že by nějaká oblast vynikala růstem hub. Houby rostou rovnoměrně po celém Česku. „Že by okolo Prahy nebo v Brdech rostlo více hub se říci opravdu nedá,“ zdůraznila Tejklová. Nezbývá tak než se jít na vlastní oči přesvědčit do lesa, zdali skrývá nějaké houbové poklady.