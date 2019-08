Houby rostou, potvrzují čtenáři TN.cz. Tohle jsou jejich úlovky. GALERIE

Páteční zprávu o tom, že houby konečně rostou, potvrzují i samotní čtenáři TN.cz. Do redakce posílají fotografie svých úlovků doslova jako o závod. Jejich plné košíky tak jen potvrzují, že Češi jsou opravdu národ vášnivých houbařů.

Slova mykologů, že aktuálně roste v lesích nejvíce hub v letošním roce, se potvrdila. Dokazuje to množství fotografií, které zasílají samotní houbaři. Plné košíky hlásí lidé ze všech koutů Česka.

"My jsme dnes přinesli pár kousků a moc nás to potěšilo. Udělala jsem pravou bramboračku, to byla bašta," libuje si paní Katka z Ústecka. Podobně pozitivní zprávy chodí také z jižních Čech, Vysočiny a Moravskoslezského kraje.

Svými úlovky se chlubí lidé i z východu Čech, rostou také v okolí hlavního města. "Byl jsem u Tehovce a zhruba za tři hodiny plný koš. Převážně babky, nějaké klouzky a pár panských hřibů," tvrdí houbař ze středních Čech.

"Docela hojně teď rostou různé druhy holubinek, dále rostou hřiby smrkové, hřiby hnědé, kováře, začínají se objevovat bedly a lišky,“ prozradila redakci TN.cz mykoložka Tereza Tejklová. Podle ní porostou houby i v následujících dnech. "Určitě má ještě smysl na houby vyrazit. Samozřejmě situace bude lepší tam, kde poslední dny pršelo," dodala.