Houby už rostou! Lidé se chlubí úlovky, mykolog prozradil místa

Přestože je teprve začátek května, houby už prý rostou. Dokazují to fotografie na sociálních sítích. Podle mykologů tomu svědčí současné počasí, kdy teplý duben vystřídal déšť.

Opravdu početnými úlovky se chlubí lidé od začátku týdne na sociálních sítích. Někteří nad tím nevěřícně kroutí hlavou. Objevily se i názory, že jde o loňské fotografie. To ale jejich autoři rychle vyvrátili.

Mykologové z těchto úlovků až tak překvapeni nejsou. V tomto období prý začíná růst hlavně hřib kovář. "Na Třeboňsku na hrázích rybníků, ale určitě kolem Prahy na různých okrajích lesů, tam, kde je přeci jenom to prostředí trochu vyhřáté," potvrdila mykoložka Libuše Kotilová.

V lese už touto dobou roste řada jedlých hub. Například sezóna kačenky české nebo smržů prý naopak pomalu končí. "Známější bude čirůvka májovka, která by se měla objevit v těchto dnech a měla by zůstat až tak do června," uvedla Kotilová.

Jestli letošní brzké úlovky hřibů značí dobrý rok pro houbařskou sezónu, prý zatím říct nelze. Současné počasí ale jejich růstu přeje. "Pokud počasí vydrží alespoň jako v těchto dnech, kdy nám prší pozvolna, ale prší, tak by se houby mohly objevit," dodala mykoložka.

A takové počasí má vydržet nejméně do konce tohoto týdne. "O víkendu se k nám nasune frontální systém od západu, takže čekáme více oblačnosti. Měly by přijít srážky," sdělil meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Daniel Maňhal. Teploty se budou pohybovat celý víkend okolo 15 stupňů a podobné to má být i v příštím týdnu.