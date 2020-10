Housenka vytvořila na okně umělecké dílo! Nikdo neví, jak to dokázala

Myslel si, že se děti nudily a tak mu na autě pomalovaly navlhlá okna. Když ale přišel blíž, zjistil, že to byla housenka.

Larva motýla zvládla na zadním skle namalovat pravidelné kruhy. "Není to nic, co by housenka dělala záměrně, že by chtěla vytvořit nějaký obrazec," řekl TN.cz entomolog Dušan Trávníček.

"Je častokrát překvapivé, jak stopy zvířat vypadají. Mohou se jevit jako malířské dílo, třeba stopy zmijí na písku. A stejně tak housenka vytvoří nevědomky takový obrazec, který lidskou fantazii dokáže zaujmout, ale je to opravdu náhoda," pokračoval.

Housenky nejsou jediné, které v sobě mají zakořeněnou pravidelnost, aniž by z toho měly rozum. "Je to úplně stejné, jako když udělá pavouk geometricky pavučinu, čarověníky zase dělají kruhy v lese. Housenka dělá koncentrické kruhy na čemkoliv," uvedl další entomolog Dan Čagánek.





Vědecké vysvětlení bohužel neexistuje. "Tyto ukázy se řeší spíše z estetického hlediska, nikoliv vědeckého. Víme, že se tento jev v přírodě vyskytuje, ale hlubší smysl v tom nehledejme," uzavřel Trávníček.

Setkali jste se někdy s něčím podobným? Svoje fotky a videa nám můžete poslat na e-mailovou adresu zpravy@nova.cz.