Spor o knedlíky i nový přítel. Jak žijí rodiny po Výměně manželek?

Lucie (34) přihlásila svou pětičlennou rodinu do Výměny manželek proto, že se její manžel málo zapojoval do výchovy a děti ji neposlouchaly. Alena (40) zase chtěla zjistit, jak žije jiná rodina a chtěla docílit toho, aby si jí její blízcí víc vážili.

Hned na začátku, když Alena dorazila do bytu kladenské rodiny, kde měla strávit deset dní, se zhrozila: "To je smrad, asi tu bydlí nějaký starý dědek. Bordel tu je, paní se bude mít u mě jako princezna!" I Lucie, která dojela do Příbrami, si stěžovala, že by to Alena mohla mít trochu uklizenější.

Zatímco Alena bojovala s dětmi, péčí o ně, nepořádkem a otcem dětí, Lucie se musela postavit nudě. Celé dny totiž trávila doma téměř sama. Devatenáctiletý David s ní čas netrávil a radši chodil za kamarády nebo do posilovny.

Diváky zaujal moment, kdy Lucie vařila a do houskových knedlíků nedala housku a tvrdila, že to tak nikdo nedělá. Nejvyhrocenější část přišla ale až Mezi osmi očima. "U vás to bylo peklo,“ řekla Lucie a hned na Alenu vystartovala, proč jejímu muži nevařila. Po ostrém konfliktu, který v podstatě přišel zničehonic, Lucie naštvaně odešla.

Hádka pak pokračovala i mezi ní a Standou. "Pokud to nebude fungovat, tak my dva půjdeme od sebe, tohle bylo naposled, co jsi opustil rodinu," vyhrožovala pak Lucie Standovi i přesto, že Výměnu navrhla ona. Zato Alena si uvědomila, že uklízení není úplně všechno. "Svoji rodinu už nikdy neopustím,“ dodala.

Jak rodiny žijí dnes a jak to vidí se svěřili v bonusových videích na Nova Plus. "V závěru jsem to přehnala, ale šlo tam hlavně o žárlivost a o to, že ona mu nevařila," přiznala Lucie. Naopak Alena si uvědomila, že jí chybí malé děti. "Měla jsem je ráda, dokázala jsem se s nimi pomazlit i učit, jinak mi ta rodina nic nedala," vzpomínala Alena.

A jak Lucie vyhrožovala Standovi, tak i udělala. Po natáčení se s ním opravdu rozvedla a nyní má nového partnera. Přestěhovali se a plánují svatbu, případně i další dítě. Děti už jí tolik nezlobí a se Standou je prý v kontaktu. U Aleny se toho moc nezměnilo, pořád žijí všichni spolu. S druhou rodinou z Výměny manželek nejsou v kontaktu.

