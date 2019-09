Hra na trampolíně se změnila v horor! Chlapec skončil s pružinou v zádech

Chvíle hrůzy zažili rodiče teprve dvanáctiletého chlapce z východní Anglie. Když jejich syn Jamie v sobotu dováděl na obyčejné trampolíně, vystřelila na něj obrovskou rychlostí pružina. Ta se mu zabodla hluboko do zad.

V hrůzné okamžiky se změnila sobotní zábava v hrabství Lincolnshire na východě Anglie. Podle deníku The Sun skákal malý Jamie se svými kamarády na trampolíně, když najednou ucítil v zádech zvláštní pocit a bolest. Z nevinně vypadající "hračky" totiž rychlostí 110 kilometrů za hodinu vystřelila pružina, která se chlapci zabodla do těla.

Jamieho otec svého syna okamžitě odvezl do nemocnice. "Trvalo asi 10 minut, než se jim podařilo vyndat pružinu z mých zad," popsal děsivý zážitek chlapec. Lékaři se údajně s ničím podobným nikdy nesetkali. U trampolíny se podle nich nic takového nikdy nestalo.

Rodiče Jamieho přiznali, že měli o život svého syna strach. "Kdyby pružina skončila v jeho krku nebo hlavě, mohli jsme o něj přijít," tvrdí zděšený otec. "Bylo to strašné, opravdu mě to vyděsilo. Mohlo se to stát komukoliv," dodal.

Chlapcův otec teď upozorňuje všechny rodiče, aby si uvědomovali, co jejich dětem hrozí při nevinně vypadající zábavě. Podle něj jsou trampolíny, které nemají zakryté pružiny, velmi nebezpečné.