Hrabě Czernin mluví o Zemanově velezradě! Prý ohrožuje Česko

Informace o tom, že Zeman požaduje po české tajné službě jména ruských špionů, kteří u nás působí, přinesl v pondělí Radiožurnál. Prezident má chtít i detaily o jejich operacích. Senátor Czernin to považuje za nehorázné a mluví o velezradě.

Rozkrytí práce české rozvědky by poškodilo její práci na několik let dopředu, domnívá se Czernin. Česko by se podle něj stalo nedůvěryhodnou zemí. "Považuji to za otevřeně nepřátelský krok vůči vlastní zemi a velezradu," prohlásil.

Czernin údajný požadavek Zemana nechápe i proto, že "informace tohoto druhu střeží každá tajná služba jako své největší tajemství". Jejich vyzrazení by ohrozilo bezpečnost Česka. Senátor se obává i jejich zneužití prezidentovým okolím.

"Vzhledem k tomu, že jsou na nejvyšších místech v okolí prezidenta lidé bez bezpečnostní prověrky a lidé se silnými a neprůhlednými vazbami na Rusko, je krajně nepravděpodobné, že by se k informacím určeným prezidentovi (i třeba bez jeho vědomí) nedostali. Pak nejde o to zda, ale kdy se tyto informace do Ruska dostanou. To je alarmující i vzhledem k dlouhodobě nepřátelskému vystupování Ruské federace vůči České republice," obává se Czernin.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček mezitím popřel, že by se Hrad nepohyboval v mezích zákona. "Nemohu potvrdit zvěsti, které v souvislosti s utajovanými informacemi uvádějí s odkazem na anonymní zdroje některá média. Prezident republiky a Kancelář prezidenta republiky striktně dodržují zákon," napsal na twitter.

Hrabě Czernin ale celou záležitost vnímá i jako hrozbu pro tuzemskou demokracii. Kdyby západní spojenci dostali signál, že Česko spolupracuje s Ruskem, podle Czernina by to "znamenalo naprosté odstřižení od utajovaných informací demokratického světa, čímž by byla dosažena kritická míra rizika pro demokracii v naší zemi."

O prezidentovi a tajné službě bude jednat Výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost. "Stejně tak hodlám toto téma otevřít na jednání senátorského klubu ODS a TOP 09, protože se domnívám, že Miloš Zeman se svými kroky dopouští velezrady a je na místě začít debatovat případné kroky Senátu," uzavřel Czernin.

Velezrady se může dopustit pouze prezident. Je to jednání proti svrchovanosti a celistvosti republiky a jejímu demokratickému řádu. Může o ní rozhodovat pouze Ústavní soud.