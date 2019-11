Hraboši dál ničí úrodu! Na slíbenou kompenzaci farmáři pořád čekají

Uprostřed léta byla pole děravá snad ještě víc než ementál. Hraboši likvidovali ve velkém obilí nebo cukrovou řepu, útočili na vinice. A nepolevili ani na podzim - teď ničí zaseté ozimy. Škody se blíží už dvěma miliardám korun.

"Už je podruhé přesetá řepka, pravděpodobně dojde k tomu, že i tento porost se zruší, právě těmito škůdci," popsal soukromý zemědělec Václav Koutný.

"Vypadá to, že škody způsobené hrabošem by byly zhruba kolem jedné a půl až dvou miliard korun. Ještě tam nejsou započítány ozimy," doplnil Jan Ulrich ze Zemědělského svazu.

Jedni z nejpostiženějších jsou zemědělci z Postoupek na Kroměřížsku. Kompenzace je ale stále v nedohlednu. "V našem podniku ta ztráta činí zhruba pět milionů korun, je to přibližně rozsah plánovaného zisku na jeden rok," potvrdil předseda Agrodružstva Postoupky Jan Hašek.

"Zatím se nepodařilo nalézt ani rozpočet na tu kompenzaci, nepodařilo se nalézt zatím ani nástroj, kterým by se případné peníze k zemědělcům dostaly," uvedl Ulrich.

Ulehčit farmářům chtějí úředníci ministerstva životního prostředí. Na účty ministerstva zemědělství nejspíš přistane jedna a půl miliardy korun. "Jsou to finanční prostředky, které by šly do krajiny, do krajinných prvků, může to dílčím způsobem napomoci řešení té problematiky hrabošů," vypočítal Ulrich.

Jenomže mnozí varují, že ani to nemusí stačit. "Čekáme, že založená úroda jak ozimé řepky, tak ozimé pšenice se ponese v duchu dalších škod," prohlásil předseda Agrodružstva Morkovice Josef Uchytil. Podzim je totiž extrémně teplý a hlodavcům prospívá. V některých regionech je jich dokonce víc, než bylo v létě.