Hrabošů po zimě výrazně ubylo! Zemědělci ale nemají vyhráno

Zemědělcům by se po několika letech mohlo konečně ulevit. Díky tuhé zimě by se letos nemuseli přemnožit hraboši jako v předchozích letech. Díky bohaté sněhové nadílce je půda nasycená vodou a vlhkost hrabošům nesvědčí.

Největší problémy s hraboši měli na konci minulého roku v Jihomoravském a Jihočeském kraji. Podle posledních průzkumů to ale vypadá, že právě tam se množení hrabošů zastavilo. A jejich počty klesají i celorepublikově.

Výjimkou jsou pouze dva kraje, a to Královéhradecký a Liberecký. Tam od začátku roku hlásí výrazný nárůst počtu aktivních nor. Na dalších místech republiky sice zůstává řada polí, kde se škůdce nezbavili, jedná se však spíše o lokální výskyt.

Podle zemědělců momentálně hraboší populace stagnuje. Až během následujících jarních měsíců se ale ukáže, jestli jich opět nezačne přibývat. V boji proti hrabošům můžou pomáhat ale zdánlivé maličkosti.

Přirozeným nepřítelem hlodavců jsou dravci, kteří ale na mnohých polích nemají svá přirozená lovící stanoviště. Proto by zemědělci měli podle odborníků vysázet stromy či keře a hraboši to pak nebudou mít vůbec snadné.

Jenže chvíli trvá, než stromy a keře vyrostou, tak se nabízí prozatímní řešení. Zemědělci můžou na pole nainstalovat dřevěné kůly ve tvaru T, které stromy dočasně zastoupí. Tato improvizovaná bidýlka pak mohou sloužit dravcům jako místo na číhanou.

Podle arboristy by to skutečně mohlo zemědělcům s přemnoženými hlodavci pomoci. "Krajině to určitě pomůže. A výsadbou stromů u polí by se situace s hraboši mohla zlepšit o 20 až 30 procent," odhaduje arborista Jiří Rozsypálek.

Právě ptáci, kteří hraboše normálně loví, nejvíce doplácejí na jedy, kterými je zemědělci tráví. Přitom stačí mít pro dravce pár bidýlek u pole a situace by se mohla zlepšit i bez jedů. Například jedno káně přezdívané myšilov dokáže za den ulovit sedm až deset hrabošů a jediná sova za rok uloví až tisíc hlodavců. Právě káně lesní bylo vyhlášeno jako Pták roku 2021, jedním z důvodů je i to, jak umí zatočit s hraboši.