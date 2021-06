Hračky čeká zdražování. Některé už prodejci raději vůbec nedovážejí

Přeprava běžného kontejneru na trase mezi Šanghají a Rotterdamem vyjde podle agentury Bloomberg na 10 522 dolarů (v přepočtu 221 tisíc korun). To je o 547 procent vice, než kolik činí průměr za uplynulých pět let.

Zvyšování cen dopravy se logicky promítá do cen veškerého zboží, které je takto přepravováno. Velmi silně je zasažen hlavně byznys s hračkami. "Za 40 let, co pracuju s hračkami, jsem z hlediska cen nikdy nepoznal tak náročné podmínky," popsal zakladatel a výkonný předseda britského hračkářství The Entertainer Gary Grant.

Právě tento hračkářský obchod už musel zastavit dovoz velkých plyšových medvědů z Číny, protože přeprava jejich cenu zvýšila na dvojnásobek a lidé je už nekupovali.

Za růstem přepravních nákladů stojí souhra vícero okolností, které způsobila pandemie nemoci covid-19. Poptávka po hračkách po pandemii stoupá, kontejnerů je nedostatek, přístavy jsou přeplněné a chybí pracovníci na lodích.

A problém to není jen pro hračky z Číny. Prakticky zastaven byl dovoz ančoviček z Peru, které nejsou kvůli zvýšené ceně schopny konkurovat těm evropským. Do USA už zase nemíří olivy z Evropy.

