Hrady a zámky zůstanou otevřené do konce roku! Kde si užijete advent?

Pokud jste milovníky památek a Vánoce jsou vaším oblíbeným obdobím, můžete vyrazit na Hradozámecký advent. O něm na svém webu informoval Národní památkový ústav. Někde už program začal 30. listopadu, další památky například koncerty nebo jarmarky připravují v průběhu prosince.

V úterý 23. prosince si lidé budou moci užít Živý betlém ve Státním hradu a zámku Český Krumlov od 16:15 a 18:30 na II. zámeckém nádvoří v Jihočeském kraji. O den později se pak bude konat devětadvacátý ročník Medvědích Vánoc. Návštěvníci si také užijí hradní muzeum se zámeckou věží, a to až do 22. prosince.

Na zámku Červená Lhota se uskuteční adventní koncert 15. prosince. Ten složí hold rakouskému hudebníkovi a skladateli Karlu Dittersovi z Dittersdordu, který na zámek přijal pozvání v roce 1798 od hraběte Ignáce Stillfrieda. Součástí koncertu budou také koledy.

Státní zámek Hluboká nad Vltavou naplánoval až do konce roku adventní víkendy. První se konal 30. listopadu a 1. prosince. Od 10 do 16 hodin bude otevřena zámecká kuchyně, kde budou prohlídky bez průvodce. Na nádvoří si pak koupíte svařené víno nebo pečené kaštany. V provozu bude i Zimní prohlídková trasa.

Státní hrad a zámek Horšovský Týn v Plzeňském kraji nabízí adventní prohlídky do zámecké kuchyně, kde se budou péct perníčky nebo cukroví. Zámek bude otevřený také 26. až 31. prosince od 10 do 15 hodin. V klášteru Kladruby si lidé užijí vánoční koncert zpěvačky Debbi, který se bude konat 20. prosince. Speciální prohlídky interiérů nebo adventní koncert čeká na návštěvníky také v zámku Kozel.

Na zámku Nebílovy se nachází od 1. prosince v kapli sv. Antonína betlém, který je ručně vyřezávaný a vznikal pět let. Otevřeno bude ve všední dny od 10 do 15 hodin a o víkendech od 10 do 16 hodin. V pátek 13. prosince se uskuteční adventní koncert. Hrad Švihov připravil pro návštěvníky výstavu i prohlídkový okruh. Zaměstnanci vám odkryjí tajemství Popelčina střevíčku od 27. do 30. prosince v 11, 12 a ve 13 hodin.

Hrady a zámky budou otevřené také na Vysočině. O víkendu 7. a 8. 12. se bude konat v Jaroměřickém zámku vánoční trhy s tradičními řemesly. Na hradě Lipnice si lidé v sobotu 7. 12. mohou koupit výrobky žáků místní školy a odpoledne završí program živý betlém. V Telči se uskuteční 21. a 22. prosince program, jehož součástí budou tance nebo lidové koledy. Od 27. do 30. prosince si lidé užijí koncerty v prostorách Konírky vždy od 18 hodin.

Hradozámeckého adventu se však účastní i další hrady a zámky v ostatních krajích. Vyrazit můžete například do Hrádku u Nechanic, Žlebů, Sychrova nebo Ploskovic. Některé z nich budou otevřené až do konce roku. Kompletní seznam najdete zde.