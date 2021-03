Hranice okresů rozděluje ulici. Lidé mají dům v jiném okrese než zahradu

Policisté a vojáci kontrolují vozidla na začátku obce, za jejich zády přitom obyvatelé Nových Kestřan hranici okresů volně překračují, jinou možnost totiž nemají. Okresy rozděluje silnice, a tak zatímco zahrady jsou v píseckém okrese, domy jsou v okrese Strakonice.

"Tady je to prostě taková rarita. Přecházíme ze strakonického okresu do píseckého," řekla TV Nova obyvatelka Nových Kestřan Jaroslava Malá a dává jí za pravdu i její soused. "S tím nic nenaděláme, ani nikdo nic s námi. Na zahradu člověk musí."

Nové Kestřany, které mají jen okolo sta obyvatel, výjimku zatím nemají. "To už vláda nedomyslela takovýhle věci třeba, že mají lidi pozemky na jiném okrese," dodal obyvatel Nových Kestřan. "Nežádali jsme o žádnou výjimku. Neumím si představit jediného policistu, který by tady chtěl vyžadovat nějaký postih," řekl starosta obce Bohumil Bláha.



"Pokud je to součást domácnosti, je to zahrádka, která patří k domu, akorát bohužel tam zrovna vede nějaká čára, tak za to je nikdo perzekvovat nebude a je otázka, zda vůbec je třeba žádat o nějakou výjimku nebo prostě to vzít jako logickou věc, že to tak prostě je," vyjádřil se k celé věci ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Obec je takhle rozdělena už desítky let poté, co se stala součástí strakonického okresu. Při současných nařízeních se ale takové rozdělení ukázalo jako velmi nepraktické.