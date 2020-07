Hrdina (6) uchránil svou sestričku před psem. Celebrity mu vzdaly hold

Šestiletý chlapec Bridger z amerického Wyomingu se už v tak útlém věku dostal do povědomí celého světa. Zachoval se totiž jako hrdina a postavil se mezi agresivního psa a svou malou sestřičku. Svým činem jí zřejmě zachránil život - sám přitom utrpěl rozsáhlé zranění na obličeji, kde ho pes pokousal. Jeho příběh dojal i celebrity, které mu vzdávají hold.

Jestli se něco nedá šestiletému Bridgerovi upřít, je to rozhodně odvaha. Minulý týden se dostal do situace, v níž by měl problém najít kuráž nejeden dospělý člověk. Na jeho čtyřletou sestřičku zaútočil kříženec německého ovčáka, uvedl web CNN s odkazem na prohlášení rodiny.

Statečný Bridger se okamžitě vrhl vpřed, aby dívenku ochránil a postavil se mezi ní a psa. Zvíře ho přitom brutálně pokousalo do obličeje. Chlapec proto musel do nemocnice, kde postoupil dvouhodinový chirurgický zákrok. Rána na jeho tváři vyžadovala až 90 stehů.

"Jestli měl někdo zemřít, tak myslím, že bych to měl být já," řekl chlapec svému otci, který se ho zeptal, proč skočil mezi svou sestru a psa. Není divu, že je Bridger velkým fanouškem superhrdinského týmu Avangers. Silný příběh zveřejnila na sociálních sítích jeho teta a lidé ho začali masově sdílet.

Do širšího povědomí se dostal především díky herečce Anne Hathaway známé z filmu Deník princezny. "Nejsem sice Avanger, ale poznám hrdinu, když nějakého vidím. Mohu doufat, že mám alespoň polovinu tvé odvahy, Bridgere," napsala na facebooku.

S chlapcem navázal kontakt i Chris Evans, který ztělesnil jednoho z Avangers Kapitána Ameriku. Natočil video, ve kterém mu poslal vzkaz a vzdal hold za jeho statečný čin. Ocenil ho i Mark Ruffalo, který si zahrál roli Hulka. "Skutečná odvaha znamená vědět, co je správné a udělat to, i kdyby to mělo poškodit vás samotné," řekl Ruffalo.