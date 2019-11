Hrdina bránil ženu, skončil pobodaný. Dostal Cenu Michala Velíška

Bránil ženu před útočníkem a sám skončil v nemocnici. Teď za to Ladislav Bezděk z Prahy převzal Cenu Michala Velíška za statečnost při záchraně života. Ta se na počest střihače televize Nova, který zemřel, když se zastal napadené ženy, udělovala už počtrnácté.

Ladislav Bezděk z Prahy se v srpnu jako každý jiný den vracel domů parkem u stanice metra Luka. Když tu míjel dvojici muže a starší ženy, něco se mu nezdálo. Nejprve si myslel, že žena má epileptický záchvat a mladý muž jí pomáhá. Opak byl ale pravdou. "Ten můž měl předpažené ruce a svíral jí krk mezi pažemi," popsal incident pan Ladislav.

Nezaváhal a útočníka, který se snažil ženu uškrtit, zahnal. S dalšími kolemjdoucími pak zavolali záchranku. Jenže po chvíli se pachatel vrátil a zaútočil znovu. Tentokrát nejen na ženu, ale i na jejího zachránce. "Natáhnul se k té ležicí ženě, pokusil se ji bodnout do hlavy. Pak mi vrazil nůž do krku. A pak mě bodnul ještě dvakrát do zad," řekl pan Ladislav.

Krční tepnu pana Bezděka útočník minul zhruba o půl milimetru. Přežil tedy jen s velkým štěstím. Přesto se jako hrdina necítí. "Moji představu hrdinství to nenaplňuje," tvrdí.

Ve středu za to v rezidenci primátora hlavního města Prahy převzal Cenu Michala Velíška. "Jsem překvapen. Můj první dojem bylo hluboké překvapení, že ta volba padla právě na mě," svěřil se při předávání ceny.

V minulosti cenu obdržel například Jiři Nesázal, který se s židlí v ruce postavil šílenému střelci v uherskobrodské restauraci Družba. Sošku mají doma i rodiče šestnáctiletého Petra Vejvody, který položil život, když chránil své spolužačky před útokem psychicky nemocné vražedkyně.