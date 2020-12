Hrdina vytáhl z hořícího auta dva lidi, sám teď musí na další operaci!

V sobotu to budou už dva týdny od tragické nehody, při které v autě v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku uhořel řidič havarovaného auta. Obětí mohlo být víc, pokud by nezasáhl hrdina, který z vraku vytáhl ženu a dítě. I on sám ale při záchraně utrpěl vážná zranění a stále se léčí.