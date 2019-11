Hrdina zachránil muže před vlakem! Od nárazu ho dělila vteřina. VIDEO

Zaměstnanec dopravní společnosti hlídal zástupy cestujících na nástupišti v americkém Oaklandu. Perón byl plný lidí, především fotbalových fanoušků, když jeden z cestujících najednou spadl do kolejí.

Mladík měl velké štěstí, že se zrovna John O'Connor nacházel pouze kousek od něj. Celý incident se stal během pouhých několika vteřin. Muž spadl do kolejiště zrovna ve chvíli, když na zastávku přijížděl vlak. O'Connor muže pohotově vytáhnul zpět na peron, v tu chvíli se už ale vlak chystal zastavit a na záznamu jde vidět, jak málo stačilo k zřejmě jisté tragédii.

Poté se cestujícím naskytla dojemná scéna - lidé začali tleskat a O'Connor zachráněného muže, který byl v šoku, objal. "Seděl tam, natáhl ke mně ruce a to byla chvíle, kdy jsem ho obejmul. Řekl jsem mu, že to bylo o fous," popsal O'Connor pro televizní stanici KPIX 5.

Zachránce nyní lidé označují za hrdinu, on sám s tím ale nesouhlasí. "Jen jsem dělal svou práci," tvrdí. "Každý by udělal to stejně," myslí si skromně O'Connor. Dodal však, že záznam z kamery působí mnohem pomaleji, než se to ve skutečnosti stalo.