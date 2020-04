Hřiště se někde otevřou, děti musí mít roušku i odstupy. Rodiče: "Nereálné!"

Znovuotevření dětských hřišť oznámila například Městská část Praha 11. Všech sedmdesát, které se nacházejí na Jižním Městě, se pro veřejnost zpřístupní v pátek 24. dubna. Radnice občany ubezpečuje, že tam bude pravidelně probíhat dezinfekce. Aby se minimalizovalo riziko přenosu, žádá o dodržování pravidel. Děti (i rodiče) na sobě budou muset mít roušky a dodržovat dvoumetrové odstupy.

"Věnujte se tomu, co dělají vaše děti," apeluje radnice na rodiče. Pokud je dětské hřiště obsazeno natolik, že by pravidla nebylo možné dodržet, nevstupujte na něj. Omezte délku pobytu na hřišti, aby tam mohli i jiní," dodává. Pokud mají rodiče možnost být s dětmi ve volné přírodě či na zahradě, neměli by na hřiště chodit a dát přednost spíše těm, kteří tyto možnosti nemají.

O znovuotevření dětských hřišť informovala také například obec Hostinné na Trutnovsku, kam si děti mohou chodit hrát už od úterý. Petrov na Hodonínsku hřiště zpřístupnil dokonce již minulý týden. "Žádáme vás, abyste zde dodržovali stále nošení roušek, dostatečné rozestupy apod.," vyzývá obyvatele Petrova starostka Eva Mlýnková.

Od 21. dubna se otevřela dětská hřiště i v Příbrami. I zde platí povinnost nošení roušek a bezpečná vzdálenost mezi dětmi, aby se neshlukovaly. "V posledních dnech si užíváme pěkného počasí, které láká z bytů ven. Rodiče s dětmi budou nyní moci navštěvovat dětská hřiště, je ale třeba, aby všichni byli rozumní a předešli možným komplikacím," uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Pozadu nezůstává ani Městská část Praha 7, která parčíky a dětská hřiště otevřela ve středu 22. dubna. Kromě podmínky roušek a odstupů se lidé v celém areálu nesmí shlukovat do velkých skupin. Ne všichni s pravidly souhlasí - podle některých rodičů není příliš pravděpodobné, že je děti budou dodržovat.

"Je to nereálné. Když už půjdu na hřiště, počítám s tím, že se tam já nebo děti potkáme s jinými. Je na každém, jestli mu to vadí nebo ne," tvrdí paní Zuzana. "Děti nebudou dodržovat dvoumetrové odstupy. A některá hřiště jsou docela malá, takže by na nich musel být člověk sám jen se svým dítětem, aby to dodržel," doplňuje ji pan Lukáš. "Jinak, než vzájemnou ohleduplností to zřejmě vyřešit nepůjde," reaguje na výtky Městská část Praha 11.

