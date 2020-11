Desítky aut bouraly v kouři z hořících pneumatik. Dvojici hrozí pět let vězení

Po příjezdu na místo požáru se štábu TV Nova naskytl hrůzný pohled. Dálnici pokrýval černý kouř a všude pobíhali zmatení lidé. Desítky aut do sebe narazily. Mezitím k místu přijely jednotky hasičů a záchranářů.

"Tma, jenom tma, nic jiného. Pak jedna rána, druhá rána. Nebylo vidět na metr. Mám zraněného syna. Odvezla ho sanitka. To se nedalo ani dýchat,“ uvedl jeden z účastníků nehody.

"Když jsme vystoupili z auta, tak ještě jiná auta narážela do dalších aut,“ popsal druhý účastník.

Hasiči se museli rozdělit. Jedni vyprošťovali zraněné, další jednotky likvidovaly požár pod mostem. "Došlo tady k hromadné nehodě zhruba 21 vozidel. Celkem bylo ošetřeno sedm lidí,“ uvedl mluvčí hasičů David Bárta.

Po devíti měsících znají kriminalisté viníky. "Muži přiznali, že pod mostní konstrukcí navršili 20 starých pneumatik, které jeden z nich zapálil,“ řekla policejní mluvčí Lucie Nováková.

Mezi pneumatiky měli hodit hadr napuštěný hořlavinou a pak čekali, co to udělá. Vyšetřovatelům použití hořlaviny potvrdil speciálně vycvičený pes. Oba muži jsou obvinění z obecného ohrožení, hrozí jim až pět let vězení.