Hromadná nehoda na D1! Kolona ve směru na Prahu má dva kilometry

Provoz na dálnici D1 výrazně zkomplikovala hromadná nehoda na 56. kilometru ve směru na Prahu. Před půl čtvrtou se tam podle informačního portálu policie srazila tři osobní auta.

I když auta mohou kolem nehody projíždět pravým pruhem, okamžitě se vytvořila dlouhá kolona vozidel. Ta měla kolem čtvrté hodiny podle portálu dopravniinfo.cz pět kilometrů. Kolem páté se začala rozjíždět.

Zatím není jasné, jaká byla příčina nehody, to ukáže až další vyšetřování. Odstraňování následků nehody by podle policejního informačního portálu mělo trvat skoro až do půl sedmé večer.

Velké komplikace v dopravě museli policisté řešit už po poledni v Krkonoších. Do Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou vyrazilo tolik lidí, že musely být uzavřeny příjezdové cesty do lyžařských středisek.