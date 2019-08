Kapela Mirai kvůli nehodě ruší koncert! Na dálnici se srazila tři auta

Celkem se při srážce dvou aut a dodávky zranilo sedm lidí. Jednu ženu musel vrtulník přepravit do Prahy s vážným zraněním. Čtyři středně vážně zraněné převezly sanitky do motolské a vinohradské nemocnice. Dva lehce zraněné zdravotníci převezli do nemocnice v Příbrami.

Mezi havarovanými vozy je i bílá dodávka, která skončila na boku v lesíku u dálnice. V té cestoval tým skupiny Mirai. Na facebooku to potvrdil frontman kapely Mirai Navrátil.

"Nemáme dobré zprávy. Dneska v Ústí koncert padá, protože tým, který jel druhou dodávkou, měl autonehodu. Jeli do nemocnice, snad jsou v pohodě," řekl Navrátil.

Vážněji nehodu odnesla zřejmě jen manažerka kapely. "Monika má větší problém s nohou. Snad se to dá všechno do kupy. My za nimi za chvíli pojedeme do špitálu. Podívejte se, jak dopadla dodávka. Můžeme děkovat Pánubohu, že to všichni přežili," dodal frontman kapely.

Příčiny a okolnosti nehody vyšetřují policisté. Podle stránek Ředitelství silnic a dálnic Dopravniinfo.cz byla dálnice ještě tři hodiny po nehodě ve směru na Prahu uzavřená.