Hromadná nehoda na Pardubicku: Kamion na boku, rozpáraná dodávka

Dopravní policisté z Pardubického kraje od pátečního rána vyšetřují hromadnou nehodu poblíž Hlinska. Kamion převážející štěrk se po nárazu do osobáku převrátil na bok a zablokoval tak oba dva jízdní pruhy. Následně do něj narazila dodávka.

"Dnes v osm hodin ráno došlo na silnici 1/34 k dopravní nehodě osobního vozidla, náklaďáku a dodávky. Řidič s vozidlem Škoda Fabia přejel do protisměru a zde se střetl s nákladním vozidlem, a to se následně převrátilo na bok a narazilo do protijedoucí dodávky, která skončila v poli," uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Na záběrech z místa nehody je možné vidět, jak musel být náraz silný, jelikož dodávku to doslova rozpáralo. Silnice je pro svou častou nehodovost známá, rovný úsek totiž vybízí řidiče k rychlé jízdě.

Záchranáři na místě ošetřili několik zraněných, přičemž tři lidi následně převezli na pozorování do nemocnice. Proč řidič osobáku přejel do protisměru, budou policisté teprve zjišťovat. Silnice je v současné době uzavřena, odklízecí práce by měly podle policie trvat až do odpoledních hodin.

Řidiči si natáčeli tragickou nehodu v Praze, policie zveřejnila jejich záběry. Podívejte se na reportáž televize Nova: