Hromadná nehoda na Plzeňsku! Nejméně šest lidí se zranilo

K vážné nehodě pěti aut a motorky na Plzeňsku vyrazili v sobotu dopoledne policisté, hasiči a záchranáři. Šest lidí se zranilo. Vyšetřování a odstraňování následků nehody by mělo trvat nejméně do poledne.

Nehoda se podle policejního informačního portálu stala krátce po desáté dopoledne u obce Dobřany. Mělo se srazit pět aut a motocykl. Na místo okamžitě vyrazily všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Podle informací hasičů se při hromadné nehodě zranilo celkem šest lidí. Zranění by neměla být vážná. Muže, ženu a dvě děti převezli záchranáři do nemocnice v Lochotíně, další dva do Borů.

Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, ty by měly trvat nejméně do 12:10, uvádí policie.