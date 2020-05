Hrozí nákaza z půllitru piva? Jsme v rukou hospodských, říká hygienik

Podle informací TV NOVA přenos viru prostřednictvím konzumace jídel a nápojů zatím nebyl potvrzen. Hlavním prokázaným způsobem nákazy je přenos vzdušnými kapénkami. Jako třeba kýcháním.

Při umývání nádobí by provozovatelé restaurací a hospod měli dodržovat klasické provozní řády. Tedy třeba sklenice umýt v roztoku saponátu a poté opláchnout. Kvůli koronaviru se však doporučuje sklenice umývat ve vodě, která má více než 60 stupňů Celsia.

Pokud má restaurace nebo hospoda myčku, dá se očekávat, že nádobí bude oplachováno dostatečně horkou vodou. Problém může nastat u menších provozoven, kde se sklenice ještě myjí ručně.

"My jsme plně v rukou hospodských. Pokud by plně dodržovali ta pravidla, tak na základě posouzení epidemiology by to mělo dostačovat. Bohužel ale tedy podmiňovací způsob, protože klasický oplach ve vodní lázni rizikový může být," vyjádřil se k tématu ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Vysočina Jiří Kos.