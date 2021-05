Hrozí návrat k on-line výuce! Školám dochází testy, bez nich by musely zavřít

Školám docházejí antigenní testy a hrozí, že kvůli tomu budou příští týden zase zavírat. Žáci by tak opět museli přejít na on-line výuku. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) tvrdí, že ředitelé vědí, jak si mají školy další testy opatřit.

Pandemií těžce zkoušené české školství řeší další problém. Kvůli nedostatku testů hrozí, že školy budou muset poslat děti zpět na distanční výuku.

"Naše škola disponuje testy pouze na pondělí a posléze nám budou kompletně chybět. Dále je naše budoucnost, co se týká testování, zatím nejistá," svěřila se televizi Nova ředitelka základní školy v Praze 5 Soňa Přibylová Hasenkopfová. Stejný problém řeší ředitelé po celé republice.

"Testy na příští týden máme z vlastních zdrojů, žádné testy jsme neobdrželi. Vůbec si nedovedu představit, že bych teď během dneška (čtvrtka, pozn. red.), zítřka nebo víkendu jela do Prahy shánět testy," posteskla si ředitelka základní školy v Krhanicích Věra Rýblová.

Problém prý vznikl tak, že Státní správa hmotných rezerv (SSHR) zadala špatně podmínky výběrového řízení na dodávku 5,6 milionů testovacích sad pro školy. Podklady pro tendr prý dostal úřad od ministerstva zdravotnictví.

"Ministerstvo zdravotnictví dalo SSHR jasné pokyny na výběrové řízení. Přihlásili se čtyři uchazeči, nesplnili ale podmínky, takže jsme vypsali nové výběrové řízení. Jsem optimista, věřím, že v neděli se vybere vhodný uchazeč," prohlásil ve vysílání Televizních novin ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Podívejte se na Arenbergerovo vyjádření k výběrovému řízení na testy:

Podle ministra školství Plagy ale ředitelé škol i tak dobře vědí, co mají dělat. "Školy vědí, že se mají obracet na krajské pracoviště Národního pedagogického institutu, který pomůže z rezervy situaci vyřešit, než budou školy opět zásobeny," řekl na čtvrteční tiskové konferenci.

To ale školám nijak nepomůže. Situace je někde totiž už opravdu na hraně. "V současné době máme skutečně jenom zbyteček testů. Zbylo nám jich 60. A dětí máme 180 na prvním stupni a 150 na druhém stupni," prozradil ředitel liberecké základní školy Ivo Svatoš. V Krhanicích na Benešovsku školu zachránil sponzorský dar. V Liberci zase doufají v pomoc úřadů.

Aktuálně má Národní pedagogický institut k dispozici jako rezervu 375 tisíc sad antigenních testů. Ty vystačí do 16. května. Problém by do budoucna možná mohly vyřešit PCR testy, na které bude stát školám nově přispívat 200 korun za kus.

"Zítra (v pátek, pozn. red.) budou školy osloveny ministerstvem školství, aby se přihlásily k tomu, kdo bude využívat PCR testy," oznámil Plaga.