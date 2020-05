Hrozivé tesáky a dlouhé tělo! Tyhle ančovičky byste si na pizzu asi nedali

"Tým amerických vědců našel dva prehistorické druhy sardele, které měly hrozivé tesáky vyčnívající z horní čelisti,“ píše Daily Mail.

Právě existence této dravé ryby s tesáky může být důkazem výjimečné evoluční hry, která probíhala po vymíraní druhů na konci křídy, tedy před zhruba 66 miliony let. Fosilie experti nalezli v Belgii a Pákistánu.

It was a great joy to work on this commission with @acapomorphic and @Friedman_Lab, and it helped me in many ways to further develop my underwater painting skills.



What you see here is Mononsmilus, a new large bodied anchovies from the Eocene. https://t.co/wGAVLF86nX#paleoart pic.twitter.com/WqTury94L9