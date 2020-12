Hrozivý nález na Nymbursku. Myslivci v rákosí objevili torzo mužského těla

"Mohu potvrdit, že se našlo torzo těla. Na místě je nyní hlídka a koroner,“ řekl TN.cz policejní mluvčí Pavel Truxa.



Podle vyšetřovatelů bylo tělo v době nálezu ve značném stádiu rozkladu. Myslivci nalezli torzo muže v jednom rákosí při obchůzce. Co však bylo příčinou smrti, není jasné. Objasnit by to měla až nařízená soudní pitva.



"Aktuálně probíhá vyšetřování. Více informací však nemohu poskytnout,“ doplnil Truxa.



Na konci září čekal hrozivý nález také na pražské kriminalisty v jednom z tamních domů. V místnosti, která sloužila zřejmě jako sklad, našli mrtvolu muže. Vyšetřování navíc odhalilo, že se dotyčný stal pravděpodobně obětí vraždy.



"Na základě prvotního ohledání z místa nebylo vyloučeno cizí zavinění. Z tohoto důvodu byla nařízena soudní pitva pro přesné zjištění příčiny úmrtí,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

