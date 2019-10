Hrozný zápach, omdlévající letušky! Letadlo muselo nouzově přistát

Neplánovaně přistát na letišti v Dublinu musel v pondělí po poledni let společnosti American Airlines z londýnského letiště Heathrow do Filadelfie. Na palubě Airbusu A330 se rozlila chemikálie, kterou na záchodě zapomněla úklidová četa. Dvě letušky ze zápachu chemikálie omdlely. Cestující si stěžovali na pálení očí a svědění.

Let AA729 z Londýna odstartoval po 11. hodině místního času. Letadlo nabralo kurz nad Atlantik, aby zhruba po hodině letu hlásili piloti potíže a žádali o povolení přistát na nejbližším letišti, tím byl irský Dublin.

Na palubě se vylila chemikálie, kterou úklidový personál v Londýně používal na čištění záchodů. Na jedné z toalet zřejmě otevřenou láhev uklízečky nechaly a ta se po startu rozlila. Kabinou se začal linout dráždivý zápach.

"Obal jsme dali do plastového pytle, ale něco z toho vyteklo na koberce," vysvětloval kapitán ve vysílačce. Řídícím letového provozu řekl, o jaký produkt se jedná a že obsahuje chlorid amonný. Cestující a posádka si stěžovali na potíže, látka ale nebyla toxická.

"Zajedeme k nejbližšímu východu a žádáme, aby na palubu přišli záchranáři a okamžitě začali poskytovat pomoc. Dva z členů palubního personálu nakrátko ztratili vědomí. A další lidé si stěžují na pálení očí a na svědění," hlásil podle komunikace, kterou na twitteru zveřejnil kanál sledující letový provoz Airport Webcams, své záměry po přistání.

Letadlo ve čtvrt na dvě místního času přistálo v Dublinu. "Let American Airlines 729 z Londýna-Heathrow do Filadelfie divertoval do Dublinu kvůli zápachu způsobeném vylitím čistícího roztoku v kuchyňce," uvedla v prohlášení letecká společnost.

