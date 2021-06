Hrušky či Lužice. Starostové řekli, co teď zničené obce potřebují nejvíc

Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky. To jsou čtyři nejvíce postižené obce. Na místě pomáhají hasiči, policisté i vojáci. Všichni žádají dobrovolníky, aby zatím do poničených obcí nejezdili. Materiální pomoc shromažďují úřady v kulturním domě v Hodoníně a v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi. Co místní podle starostů teď potřebují nejvíc?

"My teď bezprostředně bychom potřebovali čistící prostředky, nějaké jídlo, potraviny, ta solidarita je obrovská. V závěru příštího týdne bychom rádi rozjeli druhou vlnu dobrovolnické pomoci. To budou práce tesařské, sklenářské, to bude výměna oken, dveří, někde se budou stavět ty domy téměř od začátku," říká starosta Lužic Tomáš Klásek.

Jak to vidí starostka Mikulčic? "Nejakutněji potřebujeme plachty na střechy, potřebujeme latě, fólie, bojíme se deště. A k tomu hřebíky, kolečka, prostě nářadí. Nepotřebujeme už, to bych prosila nevozit, pití, potraviny. Ale nepůjde dlouho proud, potřebujeme elektrocentrály," zmiňuje starostka Marta Otáhalová.

"Když cokoliv máte, nabízíte, směřujte to na oficiální čísla zřízená krizovými štáby. Pomoc tady bude týden, za měsíc, takže my to potřebujeme rozložit v čase. Té práce tady bude spousta. Asi v této chvíli potřebujeme plachty, zakrývací materiál, ty elektrocentrály. Na každou stavbu jednu," žádá starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut.

Starostka Hrušek Jana Filipovičová prosí o zdrženlivost. "Bychom v tuto chvíli všechny, kteří nám chtějí něco přispět, něco darovat v podobě materiálu, potravin, ať vyčkají. Rádi jejich dary přijmeme třeba za týden, za 14 dnů, protože pořád budou potřeba," ví starostka.