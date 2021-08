Hubnou, cvičí a mění vizáž. Politici nevábí voliče jen na program

Scházet se s voliči, představovat volební program - to jsou hlavní cíle kandidátů do Sněmovny. Existují ale i vedlejší. To třeba v hnutí ANO se budou shazovat přebytečná kila. Některým ovšem v dietě brání metabolismus, jiným zas vyvařování manžela. "Ten bazální metabolismus je, no, já má takový ten, že už pomalejší být nemůže," povzdychl si poslanec Patrik Nacher.

"Tady v Praze mám v ledničce jen nektarinku. Když se dostanu domů do Brna, tak můj manžel skvěle vaří, tak to vždycky trošku poruším," vypráví ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Jak se udržet ve formě, by mohl poradit třeba předseda Starostů Vít Rakušan, o němž je známo, že rád běhá. Na své fyzičce pracuje i šéf Pirátů Ivan Bartoš. Pravidelně cvičí a prý chce přestat kouřit. Ač se o to snaží už nějakou dobu, teď je prý motivací roční syn Bertík. Jeho stranická kolegyně Olga Richterová má možná skromnější cíle. "Osobní cíl je asi zůstat dobře naladěná a uchovat si víru v lidstvo," zmínila poslankyně a členka koalice PirStan.

Že vzhled hraje velkou roli, potvrdil už v minulosti nejeden průzkum. Čeští politici prý ale zatím o svých předvolebních a volebních outfitech nepřemýšleli.

"Modrou barvu mám určitě rád, ale kdo by mě pozoroval, ví, že kombinuji i červenou - ty barvy musí ladit dohromady, to přece není žádná věda. Dělám to podle pocitu a nějakého vkusu," popisuje šéf občanských demokratů Petr Fiala (SPOLU). Ministryně Schillerová zase miluje žlutou barvu, ale prý ji nemůže nosit.

Místo, kde se politici také představují, jsou plakáty a billboardy. Třeba předseda SPD říká, že nechce příliš retuše. "Když mě pak vidí v televizi, tak nemá smysl pak vypadat jinak. Mám šikmé oči, takový prostě jsem - tatínek Japonec, maminka z Moravy, s tím už nic neudělám," krčí rameny Tomio Okamura.

S retuší to například přepískli v hnutí ANO při loňských krajských volbách. Tehdejší středočeská hejtmanka Jermanová se kvůli tomu stala terčem vtípků.