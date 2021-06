Hubnout a zároveň pomáhat přírodě? Nová výzva dobývá Česko

Říká se tomu plogging. Je to poměrně jednoduchá aktivita, která kombinuje sběr odpadků s běháním, a zároveň také rafinovaný způsob, jak se dostat do formy před létem a při tom pomáhat přírodě. A někdo tak bude slavit i sobotní Světový den životního prostředí.

Na Světový den životního prostředí si od roku 1972 lidstvo připomíná, že bychom měli žít v souladu s přírodou a pečovat o životní prostředí. Asociace společenské odpovědnosti právě na ten letošní připravila neobvyklou výzvu.

Ploggovací výzva, která probíhá v sobotu, má za cíl vysbírat po celém Česku alespoň 50 tisíc tašek odpadků, které lidé najdou pohozené na ulicích nebo v přírodě. A pak ty odpadky samozřejmě vytřídit do správných kontejnerů.

A co vlastně ten plogging znamená? Je to spojení anglického slova jogging (běhat) a švédského plocka upp (sbírat). V roce 2016 tento fenomén vznikl právě ve Švédsku a postupně dobývá i zbytek Evropy. Asociace společenské odpovědnosti v Česku proto v roce 2018 přišla s projektem Plogging Česko.

"Probíhá to celoročně, ploggujeme denně. Dělají to klasičtí běžci, děti nebo třeba i maminky ploggují s kočárky," popisuje Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti. Podle ní jde o to, přidat svému běhu další smysl. Takže kromě vyrýsovaného těla k bazénu si lidé odnesou i dobrý pocit.

Projekt zaštituje i bývalý ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček s manželkou. Do akce se ale zapojují také jiné české osobnosti, jako třeba youtubeři. "Vždycky jsem sbíral odpadky u běžné chůze. Při pomalém běhu vidíš plastovou lahev a tu tam přece nenecháš," vysvětluje youtuber Janek Rubeš.

Tak to vypadá, že tento den životního prostředí bude ve znamení nového trendu, ploggingu. Můžete se zapojit i vy a počet vysbíraných tašek oznámit pořadatelům na stránkách zde. "Světový den životního prostředí pro mě znamená zastavit se a zamyslet, co já můžu udělat, abych životnímu prostředí pomohla. Nejde o to dělat velké kroky, ale malé každodenní krůčky, které ve výsledku mají větší dopad," uzavírá Mádlová.