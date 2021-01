Hubnutí s KetoMix je hračka!

Změnit život úplně od základu se rozhodla i Michaela Z. Dlouho se trápila s kily navíc a neměla dostatek odhodlání s tím něco dělat. Přihlásila se do naší výzvy, pustila se do hubnutí s KetoMix dietou a nelituje! S pomocí KetoMix jídel upravila svůj jídelníček, zařadila přirozený pohyb a za pár týdnů ručička na její váze ukazovala o téměř 10 kilo méně. Pokud i vás trápí nadváha a rádi byste s tím něco udělali, obraťte se na odborníky, kteří vám s tím pomohou. Na www.ketomix.cz se dozvíte všechny důležité informace a v klidu si prostudujete dietní programy. Budete-li mít dotazy, můžete se obrátit na výživové poradkyně KetoMix a to zcela zdarma. Navíc, pokud nakoupíte do konce ledna, získáte k objednávce dárek v hodnotě 1000 korun,



Proč zvolit KetoMix?

Budete hubnout rychle – KetoMix zbavuje tělo přebytečné vody, snižuje v těle hladinu inzulinu a velmi rychle odbourává nechtěné tuky, a to včetně viscerálních, které se hromadí se v dutině břišní a způsobují závažné metabolické problémy.



Přestanete mít přehnanou chuť k jídlu – S KetoMixem jíte 5x denně velmi kvalitní a chutná proteinová jídla. Když ve stravě snížíte příjem sacharidů a jíte více bílkovin a tuků, začnete přijímat méně kalorií a paradoxně se vaše chuť k jídlu sníží. Vy tak budete hubnout v pohodě a bez kručícího žaludku.



Široký výběr jídel KetoMix jídel – na www.ketomix.cz najdete velké množství nízkosacharidových jídel. Všechna mají vyvážený poměr proteinů, minerálních látek, vitamínů i vlákniny a jsou zcela bez přidaných chemických látek a glutamátů. Koktejly KetoMix jsou hodnoceny jako nejlepší na trhu, a dokonale vás zasytí. Stejně tak si pochutnáte i na ostatních jídlech – od proteinového pečiva a sušenek, přes těstoviny, tyčinky, kaše, polévky, chipsy a mnoho dalšího.



Výživové poradkyně pořád po ruce – někdy není snadné se v přemíře informací zorientovat. Výživové poradkyně KetoMix jsou vám proto k dispozici každý den od osmé ráno do jedenácté večer. Na telefonním čísle 607 487 417, emailové adrese info@ketomix.cz nebo na chatu, který najdete na stránkách www.ketomix.cz, vám velmi rády zodpoví vaše dotazy a poradí i v těch nejzáludnějších oblastech.