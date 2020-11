Jiří Suchý o 17. listopadu: Chtěl jsem na Letné mluvit, ale Havel měl jiné přání

Jiří Suchý byl komunistům proti srsti celou svou tvorbou a před revolucí musel psát pod rouškou cenzury. Na konci října 1989 oslavil 30.výročí od založení Semaforu, kde tak trochu v žertu přivolal politický převrat.

"Když jsme slavili 30. výročí Semaforu, tak ještě nebylo vyhráno. Pozvali jsme tam Václava Havla a já jsem byl pyšný na to, že tam máme disidenta. Pár dní na to za mnou přišel Pavel Primus, který to celé organizoval, že si ho pozvala StB, a že ho asi kvůli účasti Havla zavřou. Já jsem mu řekl, ať se nebojí, že zařídím převrat a on tady do čtrnácti dnů byl. Ten chudák Primus si myslel, že to bylo kvůli němu."

Při demonstraci na Letenské pláni mu běhal mráz po zádech, i když k národu nemohl pronést slova, která si připravil. Místo nich vystřihl na přání Václava Havla píseň "Ach synku, synku", kterou ale neměl rád. V jeho dětství totiž byla zamilovaná píseň T.G. Masaryka Teče voda, teče a ne ta, kterou si vyžádal budoucí prezident Havel.

"Měl jsem vymyšlený zajímavý vtipný projev, protože mi na něm hodně záleželo. Když jsem měl přijít na řadu, tak mě Václav Havel vzal za rameno a řekl, ať s lidmi zazpívám Ach synku, synku! To byla doba, kdy Václava Havla prostě nešlo odmítnout, protože to byla persona grata. Takže jsem svůj projev v duchu zahodil a písní vyhecoval Letenskou pláň."

Po roce 1989 mohl Jiří Suchý svobodně psát, aniž by mu kdokoliv do textu zasahoval. Otevření hranic bral i jako velkou příležitost užít si volnosti, a tak krátce po pádu železné opony vyrazil do ciziny. A nebyl by to Jiří Suchý, kdyby si k tomu nenašel rozumný důvod.

"Vzpomněl jsem si, že mi jeden můj známý vozil ze Západu kancelářské lepidlo. Tak jsme se rozhodl, že si ho pojedu koupit do Vídně. Vyjel jsem ráno, v poledne jsem si koupil lepidlo, pak jsem šel k Sachrovi na dort a zase jsem jel zpátky. A užíval jsem si ten pocit, že mi nemůže nikdo nic rozkazovat."

Jiřímu Suchému bude příští rok devadesát let. I když vyrůstal v době II. světové války, zažil okupaci sovětskými vojsky a listopadový převrat, zůstává celoživotním optimistou. Současnou dobu plnou restrikcí bere s nadhledem.

"Myslím si, že svoboda, kterou jsme získali 17. listopadu, pořád trvá. Jsou tady různé výhrady, ale v Česku se vždycky remcalo proti něčemu a pořád byli nespokojenci. Já ale mezi ně nepatřil. Já se z roku 1989 raduju, že pracuju svobodně a dělám si, co chci. Někdy se mi to povede, jindy míň. Ale jsem s tím smířený, ono se to vždycky vystříbří."