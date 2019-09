Hurikán Humberto zasáhl Bermudy! Ostrov je bez proudu, hrozí záplavy

Hurikán Humberto dorazil ve středu k Bermudám a zanechal téměř celý ostrov ve tmě. Silný vítr poničil elektrické vedení - necelých 30 tisíc odběratelů tak zůstalo bez proudu, což představuje zhruba 80 % Bermud. Informovala o tom stanice CNN s odvoláním na energetickou společnost Belco.

Oblasti s nízkou nadmořskou výškou jsou zaplaveny. I ve čtvrtek budou Bermudy pod náporem silného větru a bouře. Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) proto obyvatele varuje před vysokými vlnami a dalšími záplavami v pobřežních oblastech na jihu ostrova.

Things are breezy out there...#Bermuda #HurricaneHumberto pic.twitter.com/Tr3SVzStdK