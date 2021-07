Hvězda Novy po porodu ukázala fotky rodiny, fanoušky zarazila její postava

Moderátorka Iveta Lutovská Vítová se vrátila domů z porodnice, kde minulý týden přivedla na svět syna Matěje. S fanoušky se podělila o první rodinné fotografie, na nichž hvězda Novy jen září štěstím.

"Já, manžel s odřeným nosem, Anetka se svým zajícem od brášky a Matýsek se svým zajícem od ségry," okomentovala společné snímky.

Na Instagramu se pod jejím příspěvkem okamžitě začalo objevovat velké množství gratulací. Nechyběl ani obdiv k postavě moderátorky.

"Paní Vítová, jste tak štíhlá, že není ani vidět, že jste nedávno porodila tak krásného Matěje, moc vám to sluší, přeji vám hodně zdraví, štěstí, ať vám děti dělají jen radost," vzkázala Radka. "Moc vám to Ivetko sluší, ani není na vás vidět, že jste po porodu, jste kočka. Moc vám to sluší, postava po dvou dětech paráda," přidala se Alena.

Moderátorku chvála pochopitelně těší, TN.cz ale přiznala, že fotka může realitu trochu zkreslovat. "Můžu ujistit všechny maminky, že ani mně se to nevyhnulo a i já si to těhotenské bříško stále nosím," řekla. "Anetka mi říká, že je tam pořád jedno miminko, že ho nevyndali páni doktoři, takže bohužel to není tak, jak se zdá. Spíš je to tím, že mám dceru před sebou," smála se.

Pozornosti ale neunikl ani odřený nos hrdého tatínka. "To je krásný!! A koukám, že Jaroušek někoho praštil nosem!!!" pobavilo zpěváka Václava Noida Bártu.

Z odřeného nosu si dělá legraci i dvojnásobná maminka, prý je to nyní jakýsi jeho talisman. "Tatínek se nám nevešel do dveří, když byl zapíjet syna. Vzal to statečně, aby byl zdravý a nedostal ani rýmičku," řekla.

Moderátorka oznámila těhotenství v březnu. S diváky TV Nova se nakonec rozloučila v osmém měsíci, kdy se rozhodla odejít na mateřskou. Na obrazovky by se chtěla vrátit dříve než za tři roky, ale spíše jen okrajově. Nyní veškerou energii věnuje miminku. "Myslela jsem si, že to bude jednodušší, popravdě řečeno," přiznala.

Velkou oporou jí je nyní nejen manžel, ale i maminka a dcera Anetka. "Teď jsem jí dovolila, že může dávat plínku, takže přebaluje a hrozně ji to baví. Myslím, že kdyby to šlo, tak by ho i nakojila. Jako ségra funguje perfektně,“ neskrývala radost moderátorka.