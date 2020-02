Hvězdě Beverly Hills se vrátila rakovina! Nemoc je ve čtvrtém stádiu

"Je jen otázkou dní nebo týdnů, než se provalí, že se mi vrátila rakovina a mám ji ve čtvrtém stadiu. Proto jsem tady. Je to pro mě v mnoha ohledech těžké. Mám docela strach," přiznala Shannen Doherty v pořadu Good Morning America.

Smutnou zprávu si od lékařů vyslechla už vloni. Dlouhé měsíce si zdrcující diagnózu nechávala pro sebe. Doherty přiznala, že měla velký strach se svěřit i matce Rose a manželovi, filmovému producentovi Kurtu Iswarienkovi. "Moje máma je velice silná žena. I můj muž. Stejně se o něj bojím," popsala herečka.

Vážná nemoc není však jediným trápením slavné herečky. Doherty tento týden čeká soudní spor s pojišťovnou State Farm kvůli škodám po požáru v jejím domě. Dostala 1,1 milionu dolarů, ale trvá na tom, že jí dluží více. Doherty tvrdí, že soudní tahanice jsou pro ni velice vysilující a náročné. Dokonce je označila za jedno z "nejhorších období".

Právě soudní spor, během kterého by její rakovina vyšla najevo, Doherty dohnal k přiznání pravdy. "Chci, aby to lidé slyšeli ode mě. Nechci, aby to bylo překroucené, ze soudního dokumentu. Chci, aby to bylo opravdové a autentické," řekla herečka.

Doherty chce lidem ukázat, že i nemocní lidé mohou stále pracovat a relativně normálně žít. "Náš život nekončí, když se dozvíme tuto diagnózu. Stále máme co dělat," řekla Shannen.