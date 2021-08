Hvězdy TikToku zavraždil šílený střelec. Na prvním rande v kině

Obrovské neštěstí se stalo v americké Kalifornii ve městě Corona. Dvojice slavných tiktokerů (tvůrců obsahu na sociální síti TikTok) vyrazila na první rande do kina, ozbrojený střelec tam rozpoutal krvavé peklo. Dívka zemřela mladíkovi v náruči, on sám zraněním později podlehl v nemocnici. Oba měli statisíce fanoušků, kteří je na sociální síti sledovali.

Anthony Barajas a Rylee Goodrichová patřili na populární sociální síti TikTok k naprostým senzacím. Statisíce fanoušků teď truchlí. Po pondělním řádění šíleného střelce v kině, kde měli první rande, jsou oba po smrti.

Smutnou zprávu přinesl portál TMZ. Goodrichová, které bylo pouhých 18 let, zemřela po zásahu do hlavy na místě. Barajasovi prošla kulka okem, ale záchranářům se ho podařilo stabilizovat a převézt do nemocnice. V sobotu tam vážnému zranění nakonec podlehl. Bylo mu 19 let.

Policie útočníka, kterým by měl být 20letý Joseph Jimenez, krátce po činu zadržela, skončil ve vazbě. Barajase a Goodrichovou si zřejmě nevybral náhodou. Po nikom jiném totiž nestřílel. Kromě dvojnásobné vraždy mu hrozí trest i za loupež. Po střelbě totiž odešel s peněženkou Goodrichové.

Známá dvojice šla na film Očista navždy, jenž je pátým pokračováním akční hororové série Očista. Příběh pojednává o jednom dni v roce, kdy jsou v Americe povoleny všechny zločiny včetně vražd.