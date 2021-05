Hvězdy TV Nova slaví Den matek! Některé daly rodičům pořádně zabrat

Na neděli připadá Den matek. A tak štáb Života ve hvězdách zjišťoval, jak to v dětství se svými maminkami měly oblíbené moderátorky TV Nova Kristina Kloubková, Iveta Vítová a Petra Svoboda. A jaké jsou maminky ony. Co na sebe prozradily?

Už v neděli se bude slavit Den matek. A tedy den, kdy bychom měli poděkovat jedné z nejdůležitějších osob v našem životě. Jak to s matkami mají moderátorky TV Nova, zjišťoval štáb Života ve hvězdách. "Moje maminka pro mě znamená takovou jistotu a pocit bezpečí, který by rodiče měli dětem dávat," říká Petra Svoboda.

Podle Ivety Vítové je to krásný svátek. "Vždycky jsme já i brácha koupili mamince kytku," popisuje Vítová. Podle ní jde hlavně o to si vzpomenout. "Když je dcerka starší, tak si najednou uvědomuji, že jsem máma. A jak mám velké dítě, tak jsem si všimla, že mi něco připravuje, takže mi asi bude popřáno," těší se Kristina Kloubková. "Moje maminka skoro před dvěma lety umřela, najednou mi ten svátek přijde důležitější," dodává.

Asi každou maminku nejvíc potěší vlastnoručně vyrobený dárek. "Máma má doteď schované naše výrobky ze školky… a to samé se teď děje mně. Moje dcera Anetka vyrábí a také něco přinesla, ale prý se na to můžu kouknout až v neděli," směje se Vítová, která se zanedlouho stane podruhé maminkou.

Vítová navíc prozradila, že rodičům v pubertě dávala hodně zabrat. "Třeba jsem přijela v šestnácti domů s piercingem nebo tetováním. Ale myslím, že to naši brali sportovně, tady ty moje výmysly, co jsem dělala," říká se smíchem.

A jaké to měla s moderátorkou Kloubkovou její maminka? "Já jsem byla šprtka a myslím, že jsem byla zodpovědné hodné dítě, co mělo klíč na krku a jezdilo do baletu. Takže jsem mojí mámě moc zabrat nedala asi ani v pubertě. Ale když mi bylo 28 a já jsem se potřetí vrátila domů. A pak se zase stěhovala pryč, řekla mi, už se nevracej. Tak jsem se osamostatnila," směje se Kloubková.

