Gang si tipoval a okrádal seniory a invalidy. Hledají se další poškození

Policejní akce zaměřená proti gangu údajných zlodějů nesla název "Hyena“. Právě tak se prý totiž chovali. V obchodech si podle kriminalistů záměrně vybírali seniory, špatně se pohybující lidi s holemi nebo dokonce invalidy na vozíku.



Ty dokázali při nákupu během pár vteřin okrást o veškeré cennosti. Skupina tří mužů a čtyř žen se podle policistů pohybovala po celé České republice a od června do září má mít na svědomí nejméně 41 případů, ze kterých je ta škoda vyčíslená na něco přes půl milionu.



To jde ale jen o případy, které se dosud povedlo zdokumentovat. Ve skutečnosti jich totiž může být mnohem více. Proto policisté zveřejňují videa i s obličeji údajných zlodějů. Je totiž dost dobře možné, že je na záběrech někdo pozná a vzpomene si, že s nimi měl také co do činění.



Pokud ano, měl by volat linku 158. Po pěti ze sedmi údajných zlodějů bylo už před akcí "Hyena“ vyhlášeno celostátní pátrání kvůli jiné trestné činnosti, na jednoho člověka byl dokonce vydán Evropský zatýkací rozkaz.



Domovní prohlídky odhalily velké množství ukradených kabelek, peněženky, drogy či zbraň. Zadrženým hrozí až osm let ve vězení.