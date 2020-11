Hyeny odvlekly z chatrče spícího starce, jejich útok nepřežil

Nebohého domorodce ve spánku hyeny doslova strhly z postele. Muž, který byl úřady identifikován jako 87letý Tendai Maseka, byl po útoku odvlečen asi 300 od své chatrče. K útoku došlo v pondělí večer ve venkovské oblasti Chirumanzu ve střední Zimbabwe.

Když Masekovo tělo objevili vesničané, jeho spodní polovina chyběla. Podle Tinashe Farawa, mluvčího Zimbabwské vládní agentury pro národní parky se strážci parku v současné době snaží zvířata najít a „eliminovat“ je. Stejná smečka hyen je považována za zodpovědnou za sérii útoků na dobytek a kozy, které se v této oblasti udály před nedávnem.

“Místní obyvatelé byli vyzváni, aby byli ostražití, aby se v noci nepohybovali a nechali všechny dveře a okna zavřená, dokud nebudou zvířata odchycena, řekl Farawo a podotkl, že pokud by strážci parku měli dostatek prostředků, přemístili by nebezpečné hyeny z přelidněných oblastí do méně zalidněných míst.

Podle Farawa nejsou útoky zvířat na lidi v tomto období neobvyklé. “K těmto věcem obvykle dochází v tomto ročním období, protože jsou to sušší měsíce, kdy je jídlo a voda méně dostupná, takže zvířata při hledání potravy migrují na velké vzdálenosti a často i do osad místních lidí“. Farawa se domnívá, že za domorodcovu smrt může smečka více než šesti hyen. “Je známo, že hyeny útočí,“ řekl mluvčí a vzpomněl si na loňský incident, při kterém byli při sbírání ovoce zabiti dva mladí sourozenci.

Při střetech s divokými zvířaty už letos přišlo v Zimbabwe o život na šest desítek lidí. Podle Farawa se polovina incidentů týkala útoku slonů, lvi mají na svědomí „jen“ tři životy. K útokům na lidi dochází podle jeho slov z důvodu přemnožení zvířat a také proto, že lidé jim příliš zasahují do jejich teritorií. Celou situaci ještě zhoršila pandemie Covid-19, díky které do Zimbabwe přijelo jen minimum turistů, což sebou přineslo i zásadní deficit ve financování a ochraně všech parků.

Hyeny patří mezi zvířata s největším stiskem čelistí v suchozemské živočišné říši. Ten dosahuje až 4500 Newtonů, zatímco třeba u velkých psů je maxikum kolem 1500 Newtonů. Byly pozorovány hyeny, které tlamou dokázaly rozdrtit i kosti žiraf o průměru až 7 centimetrů.