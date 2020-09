Hygiena nestíhá v Praze trasovat, přiznává. Opozice kritizuje karanténu

Hygienici přiznávají, že trasovat kontakty pozitivních případů se jim hlavně v Praze nedaří tak rychle, jak by chtěli. Podle premiéra Babiše se stát hygienikům snaží pomoci a pražská hygiena dostala další technické vybavení i pracovníky na telefonické linky - třeba z řad armády.

Od 1. září je zkrácená doba karantény ze 14 na 10 dnů. Pražští hygienici prý kontaktují vytrasovanou osobu, která se setkala s pozitivním případem na covid, zhruba do dvou dnů. Jenže není málo případů, kdy to trvá mnohem déle. Přitom se původně mluvilo o hodinách. "Ta doba, než ho kontaktujeme je kolikrát delší. A to jsou pak ty stížnosti, které jsou medializované a vypadá to, že nic nestíháme. Opak je pravdou – stíháme strašně moc věcí, nicméně je pravdou, že se nám stává, že se to do těch 48 hodin nezdaří,“ přiznává šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová.

Na jeden pozitivní případ je prý až šedesátka kontaktů, a navíc se stává, že hygienici dostanou špatné kontaktní údaje. Vytrasovaný člověk jde na testy, a i když jsou negativní, musí zůstat v karanténě. To kritizují někteří odborníci i poslanci. Třeba podle opozičního poslance Vlastimila Válka pak můžou být několik dnů doma zbytečně. "Pokud jsem, řekněme, člověk, který by měl být karanténě, ale jsem všude připraven chodit s dvojkovým trojkovým respirátorem nebo antivirovou rouškou, tak v té karanténě nemusím být. Myslím si, že by to byl velmi dobrý krok velmi správným směrem a pomohlo by to hospodářství,“ tvrdí poslanec Vlastimil Válek z TOP 09.

Stejně tak to totiž bylo v případě premiéra Babiše, který do karantény po rozhodnutí hygieniků nemusel poté, co se setkal s nemocnou hlavní hygieničkou. "Samozřejmě ta karanténa zatěžuje. Je to problém ve školách, takže musí odborníci se k tomu vyjádřit, koho vlastně posílat do té karantény a koho ne. Protože většina těch lidí je v karanténě, nemají žádné příznaky a zatěžuje to firmy, školy a celkově ekonomiku,“ říká premiér Babiš. V pondělí se prý otázkou karantény bude premiér s dalšími odborníky zabývat.

Jaká je situace u odběrových míst, se podívejte v reportáži: