Hygiena pátrá po přenašeči brazilské mutace. Experti se bojí další vlny

Hygienici pátrají po přenašeči, který nakazil dva lidi na Děčínsku brazilskou mutací koronaviru. Nakažení nebyli v uplynulých týdnech v zahraničí, takže s virem se setkali někde v České republice. Podle epidemiologů je nutné ho rychle najít, protože jinak by mohl spustit další vlnu. Tentokrát brazilské mutace, která je až dvakrát nakažlivější než britská varianta.

Ústeckým hygienikům začala doslova detektivní práce. Trasování kontaktů dvou nakažených přenašeče neodhalilo. Proto zvolili jinou metodu hledání. "My jsme našli několik firem a pracovišť, kde pracují jejich zaměstnanci občas v zahraničí nebo naopak mají zahraniční pracovníky. Příští týden tam budou prováděny hromadné odběry,“ informovala ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková.



"Doufejme, že to je pouze ojedinělý výskyt,“ řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Jenže experti už tak optimističtí nejsou. Brazilská mutace je totiž extrémně nakažlivá a podle zahraničních studií má v některých případech nezvykle vysokou míru úmrtnosti.



"V Brazílii denně zemřou zhruba 4000 lidí. Úmrtnost je tak vysoká, že téměř nestíháme pohřbívat,“ popsala situaci brazilská lékařka Juliana Sallesová.



"Když bude ve světě tolik koronaviru, jako je v současnosti, tak ty mutace prostě vznikat budou a budou stále nebezpečnější,“ myslí si prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.



Pokud se brazilská mutace koronaviru na Děčínsku rozšíří, okres zřejmě čeká zpřísňování. "Museli bychom zpřísnit epidemická opatření a nevylučuji, že by mohlo dojít k uzavření okresu,“ doplnila Šimůnková. V případě šíření by se žáci do škol asi jen tak nevrátili.



Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.