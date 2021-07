Maminka si stěžovala na "tábor hrůzy," od hygieny teď dostal pokutu!

Místo toho, aby si děti na táboře ve Varvažově na Písecku zpestřily prázdniny, zažívaly tam prý spíš hororové okamžiky. Gabriela M. na 2. turnus tohoto tábora poslala i svou dceru. Podmínky pro táborníky tam podle ní byly hodně špatné.

Paní Gabriela se se svou stížností obrátila nejen na redakci TN.cz, ale i hygienu. Ta se případem zabývala a provozovateli tábora ve Varvažově po kontrole uložila pokutu.

"Hygienici na základě podnětu na špínu a plíseň v hygienických zařízeních, sprchách, na špinavé matrace a jiné prohřešky na táboře ve Varvažově na Písecku, kde se nedostatky objevovaly i v minulých sezónách, skutečně při následné kontrole zjistili výskyt plísně v jídelně a dalších společných prostorách," uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Květoslava Kotrbová.

"Podnět byl proto shledán jako částečně oprávněný. Provozovatel tak dostal blokovou pokutu ve výši 3 000 korun a povinnost odstranit zjištěné nedostatky," doplnila.

Vedení tábora pokutu potvrdilo, závady už prý odstranili. "Hygiena nalezla závadu pouze v budově, která není využívaná pro děti. Říkáme tomu výuková místnost, ale jelikož je krásně, děti tam nechodí. Byl tam mokrý flek na stropě, nejedná se o plíseň. Závada tam ale byla," sdělila redakci TN.cz Emma Kelly, která se podílí na organizaci tábora.

"Hygienici zkontrolovali stav kuchyně, prozkoumali veškeré matrace a sociální zařízení. Nenalezli nic, co by bylo špatně. Okomentovali to pouze tak, že je vidět, že jsme tábor, který stojí už desítky let. Neustále to obnovujeme, ale je to tady starý. Uklízíme to tu třikrát denně. Máme i zvýšená hygienická opatření kvůli covidu," dodala.

Alergická reakce na plíseň

Šokovaná maminka se redakci TN.cz minulý týden rozpovídala o údajných hrůzách, které její dcera zažila na vlastní kůži. Neuklizený pokoj a potrhané, špinavé matrace podle výpovědi maminky zdaleka nebyly tím nejhorším, s čím se její dcera na táboře setkala. Protože je alergická na plísně, to pravé peklo ji teprve čekalo.

"Zapsala jsem to do zdravotních papírů s tím, že o dceru bude dobře postaráno, kdyby se něco dělo. Postaráno nebylo. Sprchový kout tam byl plný plísní, dcera se koupala v ponožkách, aby něco nechytla," popsala paní Gabriela.

Kromě záchvatů kašle, které přetrvávaly i po odjezdu z tábora, dceru paní Gabriely trápily také bolesti břicha. "Slečna měla alergickou reakci, ale probíhalo to tak, že se jí spustila rýma. Neměla žádné dušení, neměla tu třicetiminutový záchvat kašle, jinak bychom okamžitě jednali. Šla na zdravotku, kde jí byly podány léky na zastavení alergie. Záchranku kvůli rýmě jsme opravdu nevolali," vysvětlila Emma Kelly.

"Jsme přesvědčeni, že maminka chce vrátit peníze, i přesto, že dcera byla naprosto spokojena celých deset dní. Byla tu celý turnus a nenahlásila žádné problémy během jejího pobytu. Je jí 14, takže bychom očekávali, že by se ozvala," konstatovala.

Na táboře prý nebylo v pořádku ani stravování. Maminka redakci TN.cz sdělila, že podle její dcery děti na táboře dostávaly jídlo s chlupy od psa. Špatně umyté bylo nádobí, špína byla také na zapáchajících toaletách. Přímo na pokojích pak tekla rezavá voda.

Agentura 7, která tábor ve Varvažově pořádá, přitom už dříve jakékoliv pochybení odmítla. Redakce TN.cz oslovila přímo provozní tábora, Jitku Klosovou. I podle ní na táboře ve Varvažově bylo vše v pořádku.

"Je to první stížnost. S hygienou jsme v kontaktu a pravidelně k nám jezdí na kontroly. Kdyby bylo nějaké zásadní pochybení, tak se to řeší," řekla před několika dny TN.cz Klosová. V minulosti přitom jednu stížnost už úřady řešily. Na rozdíl od letošního roku ale tehdy žádný přestupek neodhalily.

