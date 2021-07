Hygienici jsou kvůli covidu přísnější, zavřeli už několik dětských táborů

Po celé republice začínají hygienici s kontrolami dětských táborů. A letos jsou navíc kvůli koronavirové epidemii o dost přísnější. A je to znát. Některé tábory už musely úřady kvůli nákaze mezi dětmi dokonce ukončit.

Táborová kuchyň v Želivě na Pelhřimovsku - tady jsou během koronavirové epidemie kontroly nejpřísnější. Hygienička neprohlíží jen lednici, ale pozoruje například i přípravu oběda - řízku s bramborem.

Na tomto táboře je více než 60 děti, všechny bydlí v chatkách. A i v nich samozřejmě proběhly kontroly. Čisto a bezpečno musí být jak v ložnicích, tak v koupelnách postarších chatek.

V době koronaviru jsou největšími táborovými kamarády malého Tondy hlavně mýdlo a dezinfekce. "Vždycky před obědem máme různé aktivity, pak si musíme umýt ruce a támhle si dáme dezinfekci," předvedl chlapec.

Navíc se všichni táborníci museli před příjezdem otestovat. Občas se přetestovává ještě přímo na táboře.

Řadu dalších táborů už koronavirus ukončil. Jen na Plzeňsku nejméně tři. Z toho nedaleko Žihle na severním Plzeňsku si rodiče odvezli celkem devadesát dětí.

Tábor v Želivě kontrolou prošel. Jinde to měli kvůli špatně skladovaným potravinám nahnuté. Kontrolovat tábory, a to i příměstské, budou hygienici po celé republice až do konce prázdnin.