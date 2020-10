Hypotéky kvůli koronaviru stále zlevňují. PŘEHLED nejvýhodnějších

Koronavirová pandemie dává Čechům příležitost vzít si výhodnější hypotéku. Sedm bank je nabízí s úrokem nižším než dvě procenta.

V září sazby snížily Equa, Moneta a UniCredit Bank, v pondělí zlevnila i největší česká banka ČSOB spolu s dceřinou Hypoteční bankou. "Obě banky snožují úrok na jednoleté, tříleté i pětileté fixaci na 2,09 procenta. Doba zlevňujících hypoték tedy ještě neskončila," uvedl Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Investoři se v září neobávali pouze druhé vlny pandemie jako takové, ale především jejího vlivu na výkon ekonomiky. Finanční prostředky přeskupují do bezpečnější aktiv, jako jsou třeba vládní dluhopisy. Srazili tak tržní úrokové sazby, díky čemuž klesly i sazby hypoteční.

"Jenže otazníkem zůstává vývoj v nadcházející době, zejména pak po skončení moratoria na splátky úvěrů, včetně těch hypotečních. To platí do konce letošního října. Jedním z výsledků této situace je pokles podílu takzvaných nevýkonných hypoték tuzemských domácností na historicky rekordní minimum," vysvětlil Kovanda.

Podle posledních dat ze srpna je nevýkonných hypoték, například nesplácených, pouze 0,84 procenta. Češi splácejí hypotéky nejlépe v moderních dějinách země, po skončení moratoria se však podíl nevýkonných hypoték může zvýšit. Podle ekonomů se tento nárůst bude odvíjet i od případného nárůstu nezaměstnanosti během listopadu.

"V případě závažnějšího průběhu druhé vlny pandemie proti sobě budou působit dvě tendence. Na jedné straně již probíhající pokles tržních úrokových sazeb, které bankám zlevňuje zdroje ke krytí poskytovaných hypoték. Na straně druhé růst podílu nevýkonných úvěrů a dalších nákladů, které bankám vzniknou s obecným zhoršením ekonomické situace a ukončením či zmírněním podpůrných opatření ze strany státu. Výsledný dopad na úroky hypoték je nejistý. Nelze ale vyloučit další pokles průměrné sazby hypoték v Česku pod úroveň dvou procent," pokračoval Kovanda.

Jestliže se Česko i další země vypořádají s druhou vlnou koronaviru snadněji, tržní úrokové sazby by mohly navázat na srpnový vývoj. Pokles hypotečních sazeb by tak zpomalil a hypotéky by se postupně opět zdražovaly.