Hypotéky na 40 let! Šance pro mladé na bydlení, odborníci ale varují

České banky začaly reagovat na stále rostoucí ceny nemovitostí. Klientům nabízejí hypotéku až na 40 let. Chtějí tím pomoci mladým rodinám do 35 let, které při současné situaci na trhu s nemovitostmi na vlastní bydlení nemají peníze.

Nižší splátky rozložené do 40 let. To je cesta tuzemských bank, jak poskytnout mladým rodinám hypotéku. Řada z nich si ji totiž kvůli přísným limitům České národní banky nemůže dovolit.



"My víme, že toto je jedna z věcí, která může pomoci klientům. Vychází to z průzkumů, je to na základě poptávky," řekl produktový manažer Wüstenrot Marian Holub.



Banky tak reagují na nedostatečnou nabídku bydlení v Česku, která tím pádem žene ceny nemovitostí vzhůru. "Tuto možnost vnímáme jako zajímavou zejména pro mladší klienty i vzhledem k tomu, že jejich příjmy na začátku kariéry bývají zpravidla nižší než po 10 letech," vysvětlil mluvčí mBank Štěpán Dlouhý.



"Prodlužování splatnosti obecně mírně snižuje splátky a tím pomáhá splnění požadavků u hraničních případů," prohlásil generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix.



Při ceně nemovitosti pět milionů by tak člověk měsíčně u hypotéky na 40 let splácel o 2,5 tisíce méně než u úvěru na 30 let. Má to ale háček. "Vždycky se vyplatí 30, protože člověk méně zaplatí na úrocích," objasnila hypoteční poradkyně Nikola Bartoníčková.



Ekonomové ale hlavně vidí riziko v délce zadlužení. Při hypotéce na 40 let by ji člověk mohl splatit až v 75 letech. "To je už pokročilý věk a hrozí, že ten člověk nebude schopný splácet," sdělil ekonom Lukáš Kovanda.



Přestože tuzemské banky postupují při poskytnutí hypotéky podle zákona, Česká národní banka extrémně dlouhé úvěry nedoporučuje. "ČNB doporučuje, aby splatnost hypotečního úvěru nepřesahovala 30 let. Pokud by se jeho ekonomická situace zhoršila, hrozí riziko, že úvěr nedokáže splatit," uvedla mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.



Češi půjčky splácí nejlépe v historii. Podle statistik teď hypotéku není schopen splácet v průměru přibližně jeden člověk ze sta.