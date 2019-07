I když se zákon změní, těhotná vražedkyně zůstane na svobodě

Připravovaná novela zákona, která by zamezila propuštění odsouzených za závažné zločiny například kvůli těhotenství, už se určitě nebude týkat Petry Janákové. Nový zákon totiž nebude platit zpětně a ona tak zůstane na svobodě poté, co ji soud těhotnou propustil až do září 2020. Do jednoho roku jejího dítěte.